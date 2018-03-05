Госдума: "Оскар" "Икару" подтверждает теорию о том, что допинговый скандал вокруг РФ - срежиссированный сериал

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что получение "Оскара" документальным фильмом "Икар" подтверждает теорию о том, что допинговый скандал вокруг России – срежиссированный американский сериал.



"Победа "Икара" в номинации "лучший документальный фильм" подтверждает нашу теорию о том, что допинговый скандал вокруг России – это срежиссированный сериал, что это американское шоу. Тогда, я считаю, нам и не надо обращать внимание на господина Родченкова и относиться к нему так же, как к актерам, исполняющим главные роли в голливудских блокбастерах", – сказал Свищев.



Он заявил также, что Григорию Родченкову "платят гонорар за сыгранную роль" и он просто отрабатывает деньги, пишет "Взгляд".



Свищев призвал ВАДА и МОК относится к Родченкову так же – "как к американскому актеру, играющему свою роль".



По его словам, этот фильм "является лишь инструментом американской пропаганды, направленной против России".

"Олимпиада закончилась, и вручение "Оскара" фильму "Икар" – попытка подогреть угасающий интерес к теме допинга и к личности самого Родченкова", – сказал Свищев.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что вручение "Оскара" якобы документальному фильму "Икар" имеет исключительно политическую подоплеку.

По словам Дегтярева, назвать этот фильм документальным сложно, поскольку картина основана на информации "беглого обвиняемого в совершении серьезных преступлений профессора Григория Родченкова, похоже, еще и психически нездорового", передает РИА Новости.

"Однако не удивительно, что американские кинокритики и зрители попали под влияние сюжета после столь длительного нагнетания допингового скандала в западных СМИ", – заметил Дегтярев.

Напомним, сегодня лента британского велогонщика-любителя Брайана Фогеля получила премию "Оскар" в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм".