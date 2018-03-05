Адвокаты просят оправдать экс-сенатора Цыбко, осужденного за взятки

Адвокаты бывшего сенатора Константина Цыбко, осужденного к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 70 млн руб. за взятки, просят оправдать их подзащитного.

"В прениях выступили два адвоката, просили оправдать Цыбко за отсутствием события преступления, а также обратить внимание на состояние здоровья осужденного", - сообщила Накануне пресс-секретарь областного суда Евгения Нациевская.

В суде объявлен перерыв до 22 марта. После перерыва в прениях выступят третий адвокат и сам Цыбко.

Напомним, в начале августа Озерский городской суд приговорил экс-сенатора Константина Цыбко к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 70 млн руб. Суд признал его виновным в двух эпизодах получения взятки. При этом суд счел доказанным получение взяток на 21 млн руб., вместо инкриминируемых 27,5 млн руб. Бывший сенатор был взят под стражу в зале суда.