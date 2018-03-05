В Чебоксарах пятеро детей госпитализированы после отравления угарным газом. Следственный комитет организовал проверку.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Чувашской республике, инцидент произошел ночью 5 марта в одной из квартир по улице Мичмана Павлова. Пострадали пятеро детей в возрасте 16, 13, 14, 12 и 9 лет, которые накануне вечером легли спать в одной комнате. Все были срочно госпитализированы, им оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас их жизни и здоровью ничто не угрожает.

"Со слов родителей госпитализированных, которые находились в другой комнате, запаха газа в квартире не ощущалось. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что в квартире установлена газовая колонка. Прибывшие сотрудники газовой службы установили на колонке заглушки. По предварительным данным, причиной случившегося стали продукты неполного сгорания газов газовой колонки, расположенной на кухне. В ходе ее осмотра было выявлено, что ее дымоход не был закреплен, находился в свободном состоянии и в месте стыковки со стеной имелись щели, а также имелась обратная тяга", - сообщили в следствии.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, а также прямые и косвенные причины, этому способствовавшие. Будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц управляющей компании, а также сотрудников газовой службы, обслуживающих газовое оборудование, поскольку у следователей есть данные о том, что последний раз проверка газовой колонки проводилась в феврале 2018 года.

Ход проверки поставлен на личный контроль руководителя регионального следственного управления.