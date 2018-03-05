Общество венгерской культуры в Ужгороде взорвали боевики "АТО", - губернатор Закарпатья

Общество венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде в ночь на 27 февраля взорвали боевики "АТО", признал руководитель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

"С сожалением должен констатировать, что среди задержанных преступников, жителей Черкасс и Кропивницкого (Кировограда, - прим.), которые подожгли офис Общества венгерской культуры Закарпатья в ночь на 27 февраля, есть и участники "АТО". Они не члены политических партий или движений, а пошли на эту провокацию, польстившись на деньги", - написал он в Facebook.

По его словам, личность организатора установлена – это сотрудник МГБ Приднестровья.

При этом Москаль все равно считает, что "ни у кого нет никаких сомнений", что за ним стоит ФСБ России.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, здание Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде было взорвано неизвестным, принесшим сумку.