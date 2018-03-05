Застройщиков ЖК "Западный" в Екатеринбурге отправили в колонию за кражу более 18 миллионов

Суд вынес приговор двум руководителям строительной компании, которая возводила ЖК "Западный". Евгения Белоусова и Константина Мартенса признали виновными в краже денег пайщиков на сумму 18,5 млн рублей, - сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Директор ООО "ВВК" Евгений Белоусов будет отбывать наказание в колонии строгого режима в течение девяти лет, а его заместитель Константин Мартенс проведет в тюрьме шесть лет.

В 2013 году между ООО "Строительная Компания Малоэтажного Домостроения" и ООО "ВВК" был заключен договор на строительство жилого комплекса "Западный" в Екатеринбурге. В октябре 2013 года ООО "ВВК" приступила к работе, но затянуло выполнение строительных работ, а в апреле 2015 года совсем прекратило свою деятельность. Через месяц директор компании закрыл организацию.

Как сообщили в УМВД Екатеринбурга, в январе 2015 года директор ООО "ВВК" создал одноименную организацию и продолжил обманывать граждан, незаконно продавая квартиры от имени "нового" ООО "ВВК".