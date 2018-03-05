"Нафтогаз" похвалился "удачной" сделкой по газу в четыре раза дороже

Замена газа от "Газпрома" на газ из Европы, который обошелся в 4 раза дороже, показала эффективность работы "Нафтогаза". Об этом заявил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

"Мы для украинцев зарабатываем деньги, а не тратим. Именно такое у нас понимание того, как должна работать национальная компания", - похвалил он себя в Facebook за "удачную" сделку.

При этом ранее Витренко заявил, что "Нафтогаз" будет требовать от "Газпрома" компенсации.

"Разница между ценой по контракту с "Газпромом" и ценами, по которым мы сейчас закупаем газ в экстренном режиме, должна быть нам компенсирована "Газпромом", - написал он.

О каком зарабатывании денег для украинцев говорил Витренко, осталось неясным.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, президент Украины Петр Порошенко заявил, что ситуация с поставками газа на Украину из Европы стабилизировалась.