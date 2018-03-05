Глава Минприроды России завтра посетит Челябинск

Глава Минприроды России Сергей Донской 6 марта совершит рабочую поездку в Челябинскую область, сообщили Накануне в пресс-службе федерального министерства.

Сергей Донской посетит челябинские предприятия "Мечела" и ЧЭМК, формирующих основной объем выбросов в атмосферу города.

Также он проведет совещание по вопросу экологической ситуации в Челябинске и области.

"В ходе мероприятия будут рассмотрены вопросы законодательного обеспечения повышения качества атмосферного воздуха, снижения негативного влияния на окружающую среду от деятельности промышленных предприятий Челябинской области, меры по улучшению экологической ситуации в Челябинске", - говорится в сообщении.

В совещании примут участие руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, депутаты Государственной Думы РФ, органов государственной власти Челябинской области, а также промышленных предприятий.

Напомним, во время послания к Федеральному Собранию Владимир Путин призвал улучшить экологическую ситуацию в стране. Президент коснулся проблемы неблагоприятной экологической обстановки в некоторых городах Урала и Сибири.

"Трудно говорить о долгой и здоровой жизни, если до сих пор миллионы людей вынуждены пить воду, которая не соответствует нормам, если выпадает черный снег, как в Красноярске, а жители крупных индустриальных центров из-за смога неделями не видят солнца, как в Череповце, Нижнем Тагиле, Челябинске, Новокузнецке и некоторых других городах. А где-то нет воды, которая соответствовала бы нормам", - сказал президент.