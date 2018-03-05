Борис Дубровский поздравил боксера Сергея Ковалева с защитой титула чемпиона мира по версии WBO

Губернатор Борис Дубровский поздравил южноуральского боксера Сергея Ковалева с защитой титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации в весовой категории до 79,4 кг, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Сергей Ковалев победил россиянина Игоря Михалкина досрочно, в седьмом раунде.

"Я хорошо помню слова, произнесенные Сергеем год назад, когда на инвест-совете мы рассматривали его проект по строительству спортшколы в Челябинске. После того, как проект был поддержан правительством Челябинской области, Сергей заявил, что отблагодарит родной регион завоеванными титулами. Мы не восприняли это только как шутку. Я рад, что у Сергея все идет по намеченному плану и слова не расходятся с делом. Поздравляю с хорошей победой и желаю успехов на ринге в последующих боях", - подчеркнул Борис Дубровский.

Напомним, Сергей Ковалев родился в Копейске.