ФАС возбудила дела против операторов "МТС" и "Мегафон" из-за внутрисетевого роуминга

ФАС возбудила дела в отношении операторов связи "МТС" и "Мегафон" за неисполнение предупреждения об отмене внутрисетевого роуминга, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"В частности установлено, что предложенная операторами "большой тройки" стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России необоснованно завышена, введение ежесуточной платы при нахождении абонента за пределами "домашнего" региона также необоснованно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее ФАС России выдала предупреждения в адрес операторов связи об устранении необоснованной разницы в тарифах роуминга. Операторы должны были устранить в тарифах необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках.

"Вместе с тем МТС не только не улучшает, а ухудшает условия потребления услуг связи в поездках по России. В частности, продолжает распространять требование о дополнительной оплате в размере 15 руб./сут. за расширение зоны действия пакета за пределами домашнего региона в поездках по России и вводит необоснованно высокую плату за входящие звонки "из дома" на тарифных планах, которые ранее такой платы не предусматривал", - говорится в сообщении службы.

Таким образом, ФАС России возбудила дела в отношении "МТС" и "Мегафон" дел о нарушении антимонопольного законодательства. В случае установления нарушения возможна выдача предписания о перечислении в бюджет дохода.