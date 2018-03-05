Финалист Всероссийского конкурса "Лидеры России" занял высокий пост в администрации Нового Уренгоя

Финалист Всероссийского конкурса "Лидеры России" от Ямало-Ненецкого автономного округа Алексей Горпинченко назначен заместителем главы администрации Нового Уренгоя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

В качестве заместителя Алексей Горпинченко был представлен на личной встрече с губернатором ЯНАО Дмитрием Кобылкиным. Глава администрации "газовой столицы" арктического региона Иван Костогриз, обсуждая Стратегию развития муниципального образования до 2030 года, сообщил, что хотел бы, чтобы в команде был человек с новым видением управления территорией.

"Участвовал в конкурсе "Лидеры России" в качестве наставника и могу сказать, что все финалисты – это ответственные, профессиональные и уже состоявшиеся молодые люди и руководители. Меня удивило, что ребята – успешные в бизнесе готовы идти на службу государственную и муниципальную. При этом они настроены работать в интересах людей, готовы менять жизнь к лучшему. Уверен, таких перспективных и болеющих за Россию людей должно быть как можно больше и им нужно доверять важные позиции во власти", - прокомментировал назначение Дмитрий Кобылкин.

Алексей Горпинченко заявил, что готов внести свой вклад в устойчивое развитие ключевой территории нашего ямальского Севера России, обеспечить задел на будущее.

Напомним, Алексей Горпинченко 1978 года рождения, учился и работает в Новом Уренгое. Является лауреатом проекта "Губернаторская сотня ЯНАО", окружной программы "Кадровый резерв – профессиональная команда страны" по ЯНАО, член Общественного совета при главе администрации Нового Уренгоя. По итогам тестовых заданий является финалистом всероссийского конкурса "Лидеры России".

До назначения занимал должность заместителя начальника управления аварийно-восстановительных работ по общим вопросам ООО "Газпром добыча Уренгой". Женат, имеет двоих детей.