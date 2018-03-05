В Тюменской области на время паводка для дальнобойщиков перекроют трассы

В Тюменской области ограничат движение большегрузов: на время паводка для них перекроют некоторые дороги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главного управления строительства региона.

С 9 апреля по 1 мая ограничения действуют на грунтовых дорогах, 15 апреля по 14 мая – на участках трасс с твердым усовершенствованным и переходным типом покрытия. К последним относятся цементобетон, асфальтобетон, щебень и гравий. Временное ограничение не распространяется, в частности, на международные перевозки грузов и пассажиров, транспортировку еды, животных, лекарств, сельскохозяйственную технику, занятую на работах.

Напомним, каждую весну от паводка страдают различные районы региона. Особенно сильно достается Ишиму, жителям которого из-за катаклизма приходится менять место жительства.