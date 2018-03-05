Пушков: Итоги выборов в Италии говорят о политическом возрождении Берлускони

Предварительные итоги парламентских выборов в Италии свидетельствуют о политическом возрождении экс-премьера Сильвио Берлускони, так считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"В Италии - политическое возрождение Берлускони, который действует в тандеме с "Лигой Севера", - написал политик в Twitter. - Если он возглавит правительство, в ЕС усилятся позиции сторонников нормализации отношений с Россией. Импульс получат и двусторонние отношения".

В Италии - политическое возрождение Берлускони, который действует в тандеме с Лигой Севера. Если он возглавит правительство, в ЕС усилятся позиции сторонников нормализации отношений с Россией. Импульс получат и двусторонние отношения. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 марта 2018 г.

По последним данным, правоцентристская коалиция, в которую входят "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, "Лига Севера" Маттео Сальвини и "Братья Италии" Джорджи Мелони, лидирует на парламентских выборах в Италии.

Напомним,голосование состоялось в воскресенье, 4 марта. Первым проголосовал сам Берлускони.