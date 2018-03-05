Полицейские задержали двух участников конфликта со стрельбой на автостоянке в Петербурге

Полицейские задержали двух участников конфликта на автомобильной стоянке в Выборгском районе Петербурга, в ходе которого один человек погиб и еще один был ранен.

Напомним, поздно вечером 1 марта на автостоянке неизвестный злоумышленник из неустановленного оружия произвел выстрелы в двух граждан. От полученных ранений 32-летний мужчина скончался на месте происшествия, а 46-летний - был госпитализирован.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий у дома 15 на улице Пражской полицейские задержали двух граждан 35 и 37 лет.

"Установлено, что подозреваемые встретились с пострадавшими по поводу возврата денежного долга в сумме 700 тысяч рублей. В ходе завязавшегося конфликта один из злоумышленников несколько раз выстрелил в своих оппонентов из пистолета", - уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на убийство двух лиц" и "убийство". Расследование продолжается.