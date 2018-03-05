В Челябинске дворец спорта "Юность" оштрафовали за выбросы

В Челябинске дворец спорта "Юность" оштрафовали на 90 тысяч рублей за нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

К основным источникам выбросов относятся комплекс газопоршневых агрегатов, использующихся для выработки электрической и тепловой энергии и газовая котельная, которая отапливает административные, производственные помещения. От данных источников в результате сжигания топлива через металлические трубы в атмосферный воздух выбрасываются вредные вещества.

При этом у дворца спорта нет специального разрешения на выброс вредных веществ. Кроме того, мероприятия по уменьшению таких выбросов в атмосферу в период НМУ с министерством экологии Челябинской области не согласованы, и соответственно не проводятся.

Дворец спорта оштрафовали на 90 тыс. руб., а на директора предприятия наложен штраф в сумме 40 тыс. руб.

В результате ДС "Юность" направил в минэкологии заявление о выдаче разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух, со специализированной организацией заключен договор на разработку плана мероприятий по уменьшению выбросов в период НМУ.