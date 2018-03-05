В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении менеджера филиала "Фортума", обвиняемого в коммерческом подкупе

В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении начальника электрического цеха ТЭЦ-2 филиала "Фортума" Сергея Антонова, которого обвиняют в совершении коммерческого подкупа.

В январе этого года Антонов потребовал от подрядчика 50 тыс. рублей за непринятие мер по факту выполнения работ плохого качества и подписание акта выполненных работ, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

22 января Антонова задержали сотрудники полиции, обвиняемый признал вину в инкриминируемом преступлении.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.