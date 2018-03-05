"Не нравится то, что происходит". Анастасия Удальцова отказалась статуса доверенного лица Грудинина

Активистка, супруга координатора Левого фронта Анастасия Удальцова объявила о том, что снимает с себя полномочия доверенного лица кандидата в президенты Павла Грудинина. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом активистка сообщила на своей странице в Фейсбук. Свое решение она объяснила недовольством ходом президентской кампании кандидата.

"По личным причинам, объяснять которые не имею желания, снимаю с себя полномочия доверенного лица кандидата в президенты Павла Грудинина. Прошу журналистов не беспокоить звонками и сообщениями - комментировать свое решение не намерена. Благодарю за оказанное доверие, но не могу и не хочу более участвовать в предвыборной президентской кампании, ввиду того, что мне в принципе не нравится то, что на ней происходит", - заявила Удальцова.

Отметим, что накануне супруг Удальцовой, координатор Левого Фронта Сергей Удальцов призвал всех кандидатов объединиться для наблюдения на избирательных участках и для участия на публичных акциях после подведения итогов выборов.

Месяц назад сам Сергей Удальцов объявил о том, что стал доверенным лицом кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина, однако затем сам же и опроверг это сообщение, заявив что попал в список доверенных лиц "по ошибке". В КПРФ тогда заявили, что он будет поддерживать кандидата КПРФ "в более свободной форме".