СМИ: Штраф за авиадебош хотят увеличить в 10 раз

Правительство России планирует увеличить штраф для авиадебоширов до 20–40 тысяч рублей, что 10 раз превышает нынешнюю сумму денежного наказания, пишет газета "Известия".

По данным издания, документ уже согласован с Минтрансом, Следственным комитетом, Генпрокуратурой и государственно-правовым управлением президента России.

Привлекать к ответственности с максимальной выплатой будут за невыполнение законных распоряжений командира самолета - например, курение на борту или отказ застегнуть ремни безопасности при взлете и посадке.

Также предлагается увеличить штрафы за нарушение правил фото- и видеосъемки в салоне лайнера и пользования телефонами со 100 до 1000 рублей.

Кроме того, хотят ввести отдельное наказание за мелкое хулиганство на транспорте с взысканием от 30 до 50 тысяч рублей.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал поправки в законодательство, связанные с составлением черных списков авиадебоширов. Закон дает авиакомпаниям право самостоятельно составлять "стоп-листы" хулиганов, до этого такая возможность у перевозчика была только по решению суда. Перевозчик или продавец авиабилетов сможет отказать пассажиру, который находится в "черном списке" за дебош на борту воздушного лайнера, в праве поездки и покупке билета.