Уральский экс-прокурор Карпов не признает своей вины по новому делу о заказном убийстве

в этот день
05.03.18
14:01
В Екб.16:01
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин проведет в Перми совещание по "оборонке"
СМИ: В Кемеровской области назначен преемник Тулеева
Житель Екатеринбурга подал на священника в суд за сравнение Ленина с Гитлером
Главное
ФАС возбудила дела против МТС и Мегафона

Тема дня
Ждать ли торговой войны Китая и США? Президент США Дональд Трамп решил ввести таможенные пошлины на импорт стали и алюминия. Это произошло во время визита в США члена Политбюро КПК и экономического советника председателя КНР Лю Хэ. Подробностей его визита до сих пор не приводится, но в то время, когда Лю Хэ только отправлялся из Пекина, речь уже шла о возможном начале торговой войны между Китаем и Соединёнными Штатами – первой и второй экономиками мира. Какие последствия ждут эти страны – читайте в материале Накануне.RU.
05.03.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Андрей Фурсов: У меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть "В этом была заинтересована часть партаппарата, и здесь ее интересы совпали с интересами наших геополитических противников. Ведь неслучайно с конца 1940-х годов англо-американские спецслужбы создали совместную спецгруппу, которая называлась How To Make Stalin’s Passing – то есть "Как сделать так, чтоб Сталин ушел". А как конкретно произошло – была ли эта смерть насильственной, отравили его или просто не оказали помощь, или отравили и не оказали помощь - это очень сложный вопрос. Но у меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть".
05.03.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Дарья Митина: Цену всем этим перемириями я хорошо знаю С пятого марта на Донбассе неожиданно наступила тишина. Вступила в силу договоренность о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном перемирии, достигнутая на переговорах Контактной группы в Минске 2 марта. Характерно, что затишье наступило будто вопреки слухам о том, что под президентские выборы в России в регионе неизбежна эскалация. Активистка, бывший представитель МИД ДНР в России Дарья Митина напоминает, что за четыре года конфликта сторонам ни разу не удавалось соблюдать подобные договоренности, а решение о перемирии связывает с тем, что Россия в очередной раз решила продемонстрировать: не надо ждать от нее никакого подвоха.
05.03.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Туриста, пропавшего на перевале Дятлова, нашел охотник
"Мы так не договаривались". Путин объявил о вводе налога на имущество физлиц
В России стартовали продажи белорусско-китайского автомобиля
Эксперты: Вкладчики убегают из банков из-за политики ЦБ и нищеты
"Так послушайте сейчас!" Путин показал, как Россия может нанести удар по США
Волкер: ДНР и ЛНР должны быть ликвидированы
Упс! Видео о российском оружии, показанное во время послания Путина, оказалось пятилетней давности
Казахстанский юморист Нурлан Сабуров пожелал "сдохнуть" поклоннице из Сургута
Голосование
Выступление России на ОИ-2018 - поражение или победа?

Поражение, выступили очень слабо

С учетом давления - победа

Это поражение чиновников, но победа спортсменов

Я не следил за Олимпиадой/мне неинтересно


Результаты 783

Уральский экс-прокурор Карпов не признает своей вины по новому делу о заказном убийстве
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Алексей Карпов, экс-прокурор (2018) | Фото: Накануне.RU

Сегодня в Ленинском районном суде Екатеринбурга стартовало судебное заседание по громкому делу экс-прокурора Алексея Карпова. Фото- и видеосъемка подсудимого и его адвоката была запрещена, передает корреспондент Накануне.RU.

Алексей Карпов присутствовал на рассмотрении дела. По видеосвязи был подключен Александр Бабусенков, на которого и было совершено нападение. Сейчас он находится под стражей. Карпов не признал свою вину по новому эпизоду.

Напомним, экс-прокурор уже получил 20 лет колонии строгого режима за организацию убийств. По новому эпизоду его будут судить за организацию покушения на убийство одного из исполнителей предыдущей расправы Александра Бабусенкова, который неожиданно для Карпова "выжил".

Алексей Карпов, экс-прокурор(2018)|Фото: Накануне.RU

По словам адвоката подсудимого Василия Вяткина, четыре года назад уже была проверка. Изначально Бушмакин и Бабусенков давали одни показания, а сейчас другие, "якобы все придумал Карпов", - говорит адвокат. Он считает, что приговор подлежит отмене, ибо Бабусенков скрыл ранее известные показания.

"Что суд должен взять за основу? То, что через пять лет кто-то вспомнил?", - сообщил Вяткин.

Государственный обвинитель предложил рассматривать дело в следующим порядке: допросить пострадавшего, свидетелей и подсудимого.

дело экс-прокурора Алексея Карпова, Александр Бабусенков, суд(2018)|Фото: Накануне.RU

Допрос начался с Бабусенкова. По его словам, о покушении на него он узнал от Бушмакина. Бабусенков не предпринимал никаких действий, никуда не уезжал, не прятался, хоть и Бушмакин предлагал потерпевшему побыть "где-то подальше". По его словам, причина покушения - осведомленность Бабусенкова о Коновалове. Бабусенков также знал, что есть необходимость в убийстве генерального директора "Сибирской торговой компании" Коновалова, и дал свое согласие.

"Карпов был заказчиком убийства. Я об этом узнал за несколько месяцев до совершения преступления. Довольно абстрактно мне сказали, что вопрос с Коноваловым решили", - сообщил Бабусенков.

Алексей Карпов, экс-прокурор(2018)|Фото: Накануне.RU

дело экс-прокурора Алексея Карпова, суд(2018)|Фото: Накануне.RU

В настоящее время допрос продолжается.



Развитие сюжета: Ранее 05.03.2018 13:46 Мск
"Это был приказ": по делу уральского экс-прокурора Карпова допросили пострадавшего и свидетелей

Другие новости по темам: Карпов, суд, процесс, Екатеринбург
05.03.2018 12:55 Мск | Екатеринбург | Вероника Борзова
14:55 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 27.02.2018 17:20 Мск
В Екатеринбурге защита Карпова заявила ходатайство о возвращении дела о заказном убийстве прокурору

Ранее 27.02.2018 16:29 Мск
Экс-прокурора Карпова доставили на суд по новому делу о заказном убийстве

Ранее 27.02.2018 08:40 Мск
Уральского экс-прокурора Карпова скрывают от журналистов?

Ранее 13.02.2018 11:55 Мск
"Застрял" на этапе. Суд над уральским экс-прокурором Карповым снова перенесен

Ранее 12.02.2018 14:32 Мск
В Екатеринбурге со второй попытки стартует новый суд над экс-прокурором Карповым

Ранее 06.02.2018 08:33 Мск
Экс-прокурора Карпова этапируют в Екатеринбург - для суда по новому эпизоду

Ранее 30.01.2018 14:38 Мск
На Урале продолжат судить экс-прокурора Карпова за организацию убийств. "Светит" 30 лет колонии

Ранее 15.07.2014 13:04 Мск
В Екатеринбурге чемпион по пауэрлифтингу и экс-прокурор получили по 20 лет "строгача". В деле нашелся и "след Ройзмана"

Ранее 19.03.2014 15:51 Мск
Первый приговор по делу екатеринбургского бизнесмена Карпова: сообщник юриста получил 8 лет "строгача"

Ранее 19.03.2014 13:16 Мск
Свердловский областной суд продлил арест подсудимым по делу о заказных убийствах

Ранее 19.03.2014 10:40 Мск
В деле о двух заказных убийствах появился след "мэра в законе" Евгения Ройзмана

Ранее 03.02.2014 13:57 Мск
Мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману "светит" новая уголовка? На кону снова честь женщины

Ранее 09.10.2013 16:48 Мск
Суд признал, что Ройзман опорочил честь женщины – безосновательно "облил грязью" и испортил жизнь

Ранее 07.10.2013 11:46 Мск
В Екатеринбурге идет очередной судебный процесс против Ройзмана: бывшая сотрудница уральской транспортной прокуратуры хочет отсудить у мэра миллион








Добавить комментарий:

Уральский экс-прокурор Карпов не признает своей вины по новому делу о заказном убийстве
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+