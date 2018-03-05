Уральский экс-прокурор Карпов не признает своей вины по новому делу о заказном убийстве

Сегодня в Ленинском районном суде Екатеринбурга стартовало судебное заседание по громкому делу экс-прокурора Алексея Карпова. Фото- и видеосъемка подсудимого и его адвоката была запрещена, передает корреспондент Накануне.RU.

Алексей Карпов присутствовал на рассмотрении дела. По видеосвязи был подключен Александр Бабусенков, на которого и было совершено нападение. Сейчас он находится под стражей. Карпов не признал свою вину по новому эпизоду.

Напомним, экс-прокурор уже получил 20 лет колонии строгого режима за организацию убийств. По новому эпизоду его будут судить за организацию покушения на убийство одного из исполнителей предыдущей расправы Александра Бабусенкова, который неожиданно для Карпова "выжил".

По словам адвоката подсудимого Василия Вяткина, четыре года назад уже была проверка. Изначально Бушмакин и Бабусенков давали одни показания, а сейчас другие, "якобы все придумал Карпов", - говорит адвокат. Он считает, что приговор подлежит отмене, ибо Бабусенков скрыл ранее известные показания.

"Что суд должен взять за основу? То, что через пять лет кто-то вспомнил?", - сообщил Вяткин.

Государственный обвинитель предложил рассматривать дело в следующим порядке: допросить пострадавшего, свидетелей и подсудимого.

Допрос начался с Бабусенкова. По его словам, о покушении на него он узнал от Бушмакина. Бабусенков не предпринимал никаких действий, никуда не уезжал, не прятался, хоть и Бушмакин предлагал потерпевшему побыть "где-то подальше". По его словам, причина покушения - осведомленность Бабусенкова о Коновалове. Бабусенков также знал, что есть необходимость в убийстве генерального директора "Сибирской торговой компании" Коновалова, и дал свое согласие.

"Карпов был заказчиком убийства. Я об этом узнал за несколько месяцев до совершения преступления. Довольно абстрактно мне сказали, что вопрос с Коноваловым решили", - сообщил Бабусенков.

В настоящее время допрос продолжается.