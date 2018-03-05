В Челябинске на улице нашли тело 15-летнего подростка с телесными повреждениями после ДТП

05.03.2018 11:16 Мск | Челябинск | Михаил Белокрылов

13:16 Екб





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В Челябинске на улице нашли тело 15-летнего подростка с телесными повреждениями после ДТП