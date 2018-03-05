В Челябинске на улице нашли тело 15-летнего подростка с телесными повреждениями после ДТП

В Курчатовском районе Челябинска найден тело 15-летнего подростка - вероятно, несовершеннолетнего сбила машина.
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Тело найдено вечером 2 марта, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.
"Сейчас проводится доследственная проверка. По предварительным данным, на теле мальчика обнаружены травмы, характерные для ДТП", - добавили в СК.
Специалисты проведут судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.