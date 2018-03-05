На Ямале "починили" потрескавшийся зимник

Подрядчик завершил работы по заливке второй полосы движения ледовой переправы "Салехард – Лабытнанги", где были обнаружены трещины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

Движение по второй полосе открыто сегодня, с 9.00. На переправу допускаются колесные транспортные средства массой до 30 тонн, гусеничный транспорт массой до 45 тонн и транспорт, перевозящий опасные грузы, массой до 35 тонн в одиночном порядке с перекрытием полосы движения.

"На прошлой неделе намораживали толщину льда на второй полосе движения, где были обнаружены трещины, не позволяющие безопасно использовать переправу. Призываем автомобилистов не нарушать правила дорожного движения, так как это опасно и может привести к повторному растрескиванию льда", - прокомментировали работу зимника в "Ямалавтодор".

На сегодняшний день все зимники открыты для проезда. Ранее сезонные трассы закрывались из-за сложных погодных условий.