В Челябинске больные стафилококком сотрудники роддома заплатят за заражение новорожденного

В Челябинске сотрудники роддома городской клинической больницы №8 заразили новорожденного пузырчаткой - это произошло еще в ноябре 2015 года, после чего мать малыша обратилась в прокуратуру с требованием защитить ее нарушенные права.

При проверке медучреждения выяснилось, что у пяти сотрудников родильного дома были выделены культуры золотистого стафилококка, проведенным служебным расследованием было установлено, что заражение гнойно-септической инфекцией связано с оказанием медицинской помощи в родильном доме, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

"Судебно-медицинская экспертиза показала, что у новорожденного было диагностировано гнойно-септическое инфекционное заболевание, возбудителем которого явился микроорганизм золотистый стафилококк. Согласно выводам эксперта, между допущенными в родильном доме нарушениями санитарно-эпидемиологических требований наряду с наличием в стационаре инфекционного агента и возникновением у новорожденного инфекционного заболевания усматривается прямая причинно-следственная связь", пояснили в надзорном ведомстве.

По суду больница должна выплатить женщине в качестве компенсации морального вреда 100 тыс. рублей и сумму материального ущерба, затраченного на приобретение лекарственных препаратов в размере свыше 17 тыс. рублей.