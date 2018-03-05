Боевики в Восточной Гуте пообещали выпустить мирных жителей в обмен на гуманитарную помощь

Боевики в районе Восточная Гута обещают выпустить мирных жителей в обмен на гуманитарную помощь, сообщили в Центре по примирению со ссылкой на сирийских военных.

Гуманитарный конвой Красного полумесяца планирует въезд в пригород Дамаска уже сегодня, передает РИА Новости.

Сорок пять грузовиков с помощью и мобильный госпиталь выстроились утром у пункта пропуска в Мухайям Аль-Вафедине, куда ведет гуманитарный коридор из Восточной Гуты. В состав груза входят продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости - всего 247 тонн.

Передача груза состоится при поддержке центра по примирению, который отвечает за безопасный проезд колонны.

В настоящее время в Восточной Гуте складывается критическая гуманитарная и социально-экономическая ситуация. Обращения Российского Центра по примирению к группировкам незаконных вооруженных формирований прекратить сопротивление и сложить оружие результатов не принесли. Боевики не выпускают мирных жителей с подконтрольных территорий через пункт пропуска в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о введении с 27 февраля гуманитарной паузы в Восточной Гуте. Решение было принято по поручению президента России в целях исключения жертв среди мирного населения провинции.