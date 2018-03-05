В Перми иностранец получил 4 года "строгача" за нападение на силовика, стоившее полицейскому здоровья

В Перми уроженец Грузии наказан за то, что по дороге в отдел полиции избил силовика, из-за чего тот не смог больше работать, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Прикамья.

По данным следствия, драма разыгралась в 2001 г. Преступник в Перми украл крупную сумму из автомобиля, принадлежащего одному из грузоперевозчиков. Позже его "взяли" и повезли в пермский районный отдел полиции. По дороге он напал на силовика, серьезно избил его и сбежал. Более 17 лет обидчик был в федеральном розыске. В 2017 г. его задержали в Московской области по подозрению в краже и арестовали. Силовик долго лечился, а позже был уволен из органов, потому что здоровье уже не позволяло ему служить в полиции.

Суд наказал преступника четырьмя годами колонии строгого режима.