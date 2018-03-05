В Иркутской области вандал за поджог мемориала в память погибших в годы Великой Отечественной войны приговорен к штрафу

В Иркутской области мировой судья приговорил к штрафу жителя Приангарья, устроившего костер на мемориале в память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Как сообщает Федералпресс, инцидент, о котором идет речь, произошел в декабре 2017 года. Житель Усть-Кута, будучи пьяным, развел костер из венков, возложенных жителями города в память о погибших. В результате пламя уничтожило венки, а стена с именами погибших солдат закоптилась. Эта история получила широкий общественный резонанс. Спустя десять дней после случившегося вандал был задержан.

Свои действия мужчина объяснил тем, что был в состоянии алкогольного опьянения и хотел почтить память деда, имя которого высечено среди других на мемориале. Осужденный признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Мужчине придется теперь выплатить штраф в размере 20 тыс. руб., сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.