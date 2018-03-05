Гендиректором угледобывающей компании "Колмар" назначен заместитель Цивилева

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Ждать ли торговой войны Китая и США? Президент США Дональд Трамп решил ввести таможенные пошлины на импорт стали и алюминия. Это произошло во время визита в США члена Политбюро КПК и экономического советника председателя КНР Лю Хэ. Подробностей его визита до сих пор не приводится, но в то время, когда Лю Хэ только отправлялся из Пекина, речь уже шла о возможном начале торговой войны между Китаем и Соединёнными Штатами – первой и второй экономиками мира. Какие последствия ждут эти страны – читайте в материале Накануне.RU.
05.03.2018
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Андрей Фурсов: У меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть "В этом была заинтересована часть партаппарата, и здесь ее интересы совпали с интересами наших геополитических противников. Ведь неслучайно с конца 1940-х годов англо-американские спецслужбы создали совместную спецгруппу, которая называлась How To Make Stalin’s Passing – то есть "Как сделать так, чтоб Сталин ушел". А как конкретно произошло – была ли эта смерть насильственной, отравили его или просто не оказали помощь, или отравили и не оказали помощь - это очень сложный вопрос. Но у меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть".
05.03.2018
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Дарья Митина: Цену всем этим перемириями я хорошо знаю С пятого марта на Донбассе неожиданно наступила тишина. Вступила в силу договоренность о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном перемирии, достигнутая на переговорах Контактной группы в Минске 2 марта. Характерно, что затишье наступило будто вопреки слухам о том, что под президентские выборы в России в регионе неизбежна эскалация. Активистка, бывший представитель МИД ДНР в России Дарья Митина напоминает, что за четыре года конфликта сторонам ни разу не удавалось соблюдать подобные договоренности, а решение о перемирии связывает с тем, что Россия в очередной раз решила продемонстрировать: не надо ждать от нее никакого подвоха.
05.03.2018
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Новости
05.03.2018 10:59 Мск (12:59 Екб)
политика | Сибирский ФО
Гендиректором угледобывающей компании "Колмар" назначен заместитель Цивилева
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Сергей Цивилев, Сергей Цивилёв (2018) | Фото: kremlin.ru

Гендиректором угледобывающей компании "Колмар" назначен замгендиректора компании Артём Левин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании. Он сменил в этой должности Сергея Цивилева, который ранее был назначен заместителем губернатора Кемеровской области.

Как пояснили в "Колмаре", данные кадровые изменения "не повлияют на заявленную ранее стратегию развития компании".

В пресс-службе администрации Кемеровской области Накануне.RU подтвердили назначение Цивилева на должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.

Как сообщало Накануне.RU, ранее СМИ информировали, что Цивилев может быть назначен исполняющим обязанности губернатора после президентских выборов 18 марта. В конце февраля теперь уже бывший гендиректор "Колмара" встретился с президентом Владимиром Путиным.

Владимир Путин, Сергей Цивилев, Сергей Цивилёв(2018)|Фото: kremlin.ru

Напомним, работающий с 1997 г. губернатор Кузбасса Аман Тулеев в прошлом году перенес операцию на позвоночнике в Германии, проходил реабилитацию в Кемерове, а затем в Москве под личным контролем министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой. Тулеев заявлял, что намерен отработать весь губернаторский срок – до 2020 г.

Среди возможных кандидатов на пост губернатора Кемеровской области называли мэра Нижнего Тагила Сергея Носова.

Отметим, что Цивилев владеет 70% группы "Колмар" - угледобывающей и перерабатывающей компании, зарегистрированной в Якутии. Согласно информации на сайте компании, он является также генеральным директором "Колмара".

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05.03.2018 10:59 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
12:59 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 04.03.2018 11:12 Мск
СМИ: В Кемеровской области назначен преемник Тулеева








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Гендиректором угледобывающей компании "Колмар" назначен заместитель Цивилева
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