Гендиректором угледобывающей компании "Колмар" назначен заместитель Цивилева

Гендиректором угледобывающей компании "Колмар" назначен замгендиректора компании Артём Левин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании. Он сменил в этой должности Сергея Цивилева, который ранее был назначен заместителем губернатора Кемеровской области.

Как пояснили в "Колмаре", данные кадровые изменения "не повлияют на заявленную ранее стратегию развития компании".

В пресс-службе администрации Кемеровской области Накануне.RU подтвердили назначение Цивилева на должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.

Как сообщало Накануне.RU, ранее СМИ информировали, что Цивилев может быть назначен исполняющим обязанности губернатора после президентских выборов 18 марта. В конце февраля теперь уже бывший гендиректор "Колмара" встретился с президентом Владимиром Путиным.

Напомним, работающий с 1997 г. губернатор Кузбасса Аман Тулеев в прошлом году перенес операцию на позвоночнике в Германии, проходил реабилитацию в Кемерове, а затем в Москве под личным контролем министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой. Тулеев заявлял, что намерен отработать весь губернаторский срок – до 2020 г.

Среди возможных кандидатов на пост губернатора Кемеровской области называли мэра Нижнего Тагила Сергея Носова.

Отметим, что Цивилев владеет 70% группы "Колмар" - угледобывающей и перерабатывающей компании, зарегистрированной в Якутии. Согласно информации на сайте компании, он является также генеральным директором "Колмара".