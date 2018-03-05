"Голосовать, наблюдать, протестовать!" Сергей Удальцов объявил о публичных акциях по итогам выборов президента

Координатор Левого Фронта, член команды кандидата от КПРФ на выборах президента, Сергей Удальцов призвал всех кандидатов объединиться для наблюдения на избирательных участках и для участия на публичных акциях после подведения итогов выборов. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом Удальцов объявил на своем канале в Youtube.

"Что-то мне подсказывает, что в марте 2018 года мы можем получить похожую ситуацию (так называемые Болотные протесты, - прим. Накануне.RU). Вроде бы все тихо, но недовольство копится", - заявил Удальцов.

Координатор Левого фронта призвал команду кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина и всей оппозиции готовится к "самым решительным событиям".

"Для начала, я бы считал правильным заключить всем кандидатам в президенты соглашение о совместном контроле за выборами", - заявил Удальцов. При этом он отметил, что те силы, которые откажутся участвовать в совместном наблюдении за выборами, "саморазоблачатся".

"19 марта на улицах наших городов мы должны организовать публичное и массовое подведение итогов голосования. На 19 марта и Левый фронт и другие наши организации будут подавать уведомление о проведении массовых публичных мероприятий в Москве и других городах", - заявил Удальцов. Он также призвал всех прийти на избирательные участки и проголосовать, и в очередной раз выступил против идеи бойкота выборов, которую задал Алексей Навальный и ряд левых организаций.

"Если выборы пройдут в конкурентной борьбе и без нарушений, тогда мы это просто зафиксируем в наших акциях. Тогда, скорее всего будет второй тур. Если же нас вновь нагло обманут, наплюют на наши интересы, тогда, я надеюсь, тысячи наших сторонников выйдут и выскажут решительный протест. Голосовать, наблюдать, протестовать! Что-то мне подсказывает, что, как и в 2011, году народ не промолчит", - обозначил свою позицию координатор Левого фронта.