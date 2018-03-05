Свердловская полиция ищет пострадавших от действий недобросовестного застройщика

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Свердловской области разыскиваются потерпевшие от действий должностных лиц организации, осуществлявшей в период с 2013 по 2014 год долевое строительство многоквартирного жилого дома, расположенного в Екатеринбурге на перекрестке улиц Самолетная – Павлодарская. Об этом Накануне.RU рассказал глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, возведение многоэтажки, о которой идет речь, до сих пор не завершено, спецтехника и рабочие на стройплощадке отсутствуют, денежные средства дольщикам не возвращены, а квартиры в собственность не предоставлены.

"По факту многомиллионного ущерба, причиненного гражданам противоправными действиями строительной организации, органами внутренних дел возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – "Мошенничество", - отметил полковник Горелых.

Он призвал всех, кто пострадал от действий недобросовестного застройщика, обращаться в следственную часть №2 ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области по адресу: Екатеринбург, пр. Ленина, д. 15/А, каб. №509, или по телефону: +7 (343) 358-75-95. Расследование продолжается.