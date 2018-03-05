Фура, столкнувшаяся с пассажирским микроавтобусом на трассе М-5 в Башкирии, ехала с перегрузом

Фура МАН, которая столкнулась с пассажирским микроавтобусом на трассе М-5 в Башкирии, ехала с перегрузом более 50% от допустимой нормы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Ространснадзора России.

Как ранее сообщало Накануне.RU, около 16.00 27 февраля на 1546 км федеральной трассы "Урал" произошло столкновениепассажирского автобуса "Мерседес Спринтер", в котором находилось 13 чевлоек, и фуры "Ман". В результате автокатастрофы погибли 8 пассажиров и водитель "Мерседеса", четверо направлены в больницы.

Фура перевозила щебень и ехала из Сатки в Уфу.

Ространснадзор проверил собственника грузовика - ООО "Дортрансстрой". В ходе проверки было проведено контрольное взвешивание транспортного средства.

"По результатам взвешивания установлен факт превышения установленных допустимых норм нагрузки на четырех осях транспортного средства на величину более 50 процентов. Также установлено превышение полной массы транспортного средства относительно действующих норм. При нормативе по общей массе транспортного средства, имеющего шесть осей и более, в 44 тонны, фактическая масса взвешенного транспортного средства составила 70,04 тонны. Кроме того, в товарно-транспортную накладную были внесены недостоверные сведения: указана масса груза 45 тонн, а фактически грузовик вёз 51,04 тонны щебня", - отметили в ведомстве.

В отношении грузоперевозчика и грузоотправителя возбуждены административные дела за нарушение правил движения тяжеловесного и транспортного средства.