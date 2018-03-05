Фура, столкнувшаяся с пассажирским микроавтобусом на трассе М-5 в Башкирии, ехала с перегрузом

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Ждать ли торговой войны Китая и США? Президент США Дональд Трамп решил ввести таможенные пошлины на импорт стали и алюминия. Это произошло во время визита в США члена Политбюро КПК и экономического советника председателя КНР Лю Хэ. Подробностей его визита до сих пор не приводится, но в то время, когда Лю Хэ только отправлялся из Пекина, речь уже шла о возможном начале торговой войны между Китаем и Соединёнными Штатами – первой и второй экономиками мира. Какие последствия ждут эти страны – читайте в материале Накануне.RU.
05.03.2018
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Андрей Фурсов: У меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть "В этом была заинтересована часть партаппарата, и здесь ее интересы совпали с интересами наших геополитических противников. Ведь неслучайно с конца 1940-х годов англо-американские спецслужбы создали совместную спецгруппу, которая называлась How To Make Stalin’s Passing – то есть "Как сделать так, чтоб Сталин ушел". А как конкретно произошло – была ли эта смерть насильственной, отравили его или просто не оказали помощь, или отравили и не оказали помощь - это очень сложный вопрос. Но у меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть".
05.03.2018
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Дарья Митина: Цену всем этим перемириями я хорошо знаю С пятого марта на Донбассе неожиданно наступила тишина. Вступила в силу договоренность о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном перемирии, достигнутая на переговорах Контактной группы в Минске 2 марта. Характерно, что затишье наступило будто вопреки слухам о том, что под президентские выборы в России в регионе неизбежна эскалация. Активистка, бывший представитель МИД ДНР в России Дарья Митина напоминает, что за четыре года конфликта сторонам ни разу не удавалось соблюдать подобные договоренности, а решение о перемирии связывает с тем, что Россия в очередной раз решила продемонстрировать: не надо ждать от нее никакого подвоха.
05.03.2018
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Фура, столкнувшаяся с пассажирским микроавтобусом на трассе М-5 в Башкирии, ехала с перегрузом
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ДТП на М-5 (2018) | Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фура МАН, которая столкнулась с пассажирским микроавтобусом на трассе М-5 в Башкирии, ехала с перегрузом более 50% от допустимой нормы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Ространснадзора России.
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Как ранее сообщало Накануне.RU, около 16.00 27 февраля на 1546 км федеральной трассы "Урал" произошло столкновениепассажирского автобуса "Мерседес Спринтер", в котором находилось 13 чевлоек, и фуры "Ман". В результате автокатастрофы погибли 8 пассажиров и водитель "Мерседеса", четверо направлены в больницы.

Фура перевозила щебень и ехала из Сатки в Уфу.

Ространснадзор проверил собственника грузовика - ООО "Дортрансстрой". В ходе проверки было проведено контрольное взвешивание транспортного средства.

"По результатам взвешивания установлен факт превышения установленных допустимых норм нагрузки на четырех осях транспортного средства на величину более 50 процентов. Также установлено превышение полной массы транспортного средства относительно действующих норм. При нормативе по общей массе транспортного средства, имеющего шесть осей и более, в 44 тонны, фактическая масса взвешенного транспортного средства составила 70,04 тонны. Кроме того, в товарно-транспортную накладную были внесены недостоверные сведения: указана масса груза 45 тонн, а фактически грузовик вёз 51,04 тонны щебня", - отметили в ведомстве.

В отношении грузоперевозчика и грузоотправителя возбуждены административные дела за нарушение правил движения тяжеловесного и транспортного средства.

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05.03.2018 10:54 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
12:54 Екб


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Фура, столкнувшаяся с пассажирским микроавтобусом на трассе М-5 в Башкирии, ехала с перегрузом
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