Глава ТИК в Красноярском крае обнаружен мертвым

Глава ТИК в селе Ермаковском Красноярского края обнаружен мертвым с огнестрельным ранением головы, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление СКР.

По факту инцидента проводится проверка.

Как отмечается, тело 57-летнего председателя территориальной избирательной комиссии было обнаружено в огороде одного из частных домовладений села. "В руках у погибшего находилось ружье, из которого, предположительно, был сделан выстрел", - отметили в ведомстве.

Со слов знакомых главы ТИК, он в последнее время жаловался на плохое самочувствие.