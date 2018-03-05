В нескольких школах Ростова отменены занятия из-за сообщения об угрозе взрыва

В Ростове-на-Дону полиция проводит проверку после сообщения о бесхозном предмете в одной из школ города, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по области.

В ведомстве попросили местных жителей не верить слухам и ориентироваться только на официальную информацию правоохранительных органов.

По данным СМИ, после поступившей информации о якобы минировании учебного заведения учащихся всех школ Ростова отпустили домой. Отмечается, что необходимо было провести проверку всех школ, так как не было указано, о каком именно учебном заведении идет речь.

Ранее сообщалось, что с сентября из-за ложных сообщений об актах терроризма на более чем 2500 объектах на всей территории РФ было эвакуировано около 1 млн человек. Звонки о минировании поступали в 75 регионов России.

Напомним, директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что ложные звонки о "минировании" торговых центров, школ и административных зданий в регионах РФ - дело рук четверых граждан России, действовавших из-за рубежа.