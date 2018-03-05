Убийцу вице-спикера парламента Прикамья отпустили из колонии без согласия родных погибшего

Условно-досрочное освобождение бизнесмена Алексея Бусарова, осужденного за убийство вице-спикера заксобрания Прикамья Сергея Митрофанова, произошло без одобрения родных погибшего политика: их даже не спросили, а это незаконно, передает корреспондент Накануне.RU.

"Из материалов дела, а также обжалуемого постановления и протокола заседания следует, что вопрос об условно-досрочном освобождении Бусарова разрешен в отсутствие потерпевших. Им не сказали о месте и времени слушания, что лишило потерпевших права высказаться об освобождении", - говорится в мотивировочной части решения Пермского краевого суда, который отменил постановление об УДО.

Уточняя свой вердикт, краевой суд говорит, что это нарушение закона является существенным и достаточным для отмены освобождения бизнесмена. В рамках нового процесса суд первой инстанции тщательно проверит доводы, содержащиеся в апелляционных жалобах, оценит их и примет справедливое решение.

Напомним, Бусаров обвинялся в том, что сбил на территории хутора "Русское поле" вице-спикера пермского краевого заксобрания Сергея Митрофанова. В ночь на 28 февраля 2016 г. тело политика нашли в машине на дороге, ведущей из поселка Жебреи в Пермь. По предварительной версии, Митрофанова сбил пьяный водитель, после чего погрузил его в машину и повез в больницу. По пути автомобиль перевернулся. Суд наказал бизнесмена тремя годами колонии. В конце декабря 2017 г. его отпустили по УДО, которое вскоре отменил краевая инстанция.