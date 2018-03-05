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05.03.2018
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Андрей Фурсов: У меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть "В этом была заинтересована часть партаппарата, и здесь ее интересы совпали с интересами наших геополитических противников. Ведь неслучайно с конца 1940-х годов англо-американские спецслужбы создали совместную спецгруппу, которая называлась How To Make Stalin’s Passing – то есть "Как сделать так, чтоб Сталин ушел". А как конкретно произошло – была ли эта смерть насильственной, отравили его или просто не оказали помощь, или отравили и не оказали помощь - это очень сложный вопрос. Но у меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть".
05.03.2018
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Дарья Митина: Цену всем этим перемириями я хорошо знаю С пятого марта на Донбассе неожиданно наступила тишина. Вступила в силу договоренность о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном перемирии, достигнутая на переговорах Контактной группы в Минске 2 марта. Характерно, что затишье наступило будто вопреки слухам о том, что под президентские выборы в России в регионе неизбежна эскалация. Активистка, бывший представитель МИД ДНР в России Дарья Митина напоминает, что за четыре года конфликта сторонам ни разу не удавалось соблюдать подобные договоренности, а решение о перемирии связывает с тем, что Россия в очередной раз решила продемонстрировать: не надо ждать от нее никакого подвоха.
05.03.2018
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Убийцу вице-спикера парламента Прикамья отпустили из колонии без согласия родных погибшего
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Пермский бизнесмен Алексей Бусаров (2016) | Фото: kommersant.ru

Условно-досрочное освобождение бизнесмена Алексея Бусарова, осужденного за убийство вице-спикера заксобрания Прикамья Сергея Митрофанова, произошло без одобрения родных погибшего политика: их даже не спросили, а это незаконно, передает корреспондент Накануне.RU.

"Из материалов дела, а также обжалуемого постановления и протокола заседания следует, что вопрос об условно-досрочном освобождении Бусарова разрешен в отсутствие потерпевших. Им не сказали о месте и времени слушания, что лишило потерпевших права высказаться об освобождении", - говорится в мотивировочной части решения Пермского краевого суда, который отменил постановление об УДО.

Уточняя свой вердикт, краевой суд говорит, что это нарушение закона является существенным и достаточным для отмены освобождения бизнесмена. В рамках нового процесса суд первой инстанции тщательно проверит доводы, содержащиеся в апелляционных жалобах, оценит их и примет справедливое решение.

Напомним, Бусаров обвинялся в том, что сбил на территории хутора "Русское поле" вице-спикера пермского краевого заксобрания Сергея Митрофанова. В ночь на 28 февраля 2016 г. тело политика нашли в машине на дороге, ведущей из поселка Жебреи в Пермь. По предварительной версии, Митрофанова сбил пьяный водитель, после чего погрузил его в машину и повез в больницу. По пути автомобиль перевернулся. Суд наказал бизнесмена тремя годами колонии. В конце декабря 2017 г. его отпустили по УДО, которое вскоре отменил краевая инстанция.

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05.03.2018 10:32 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
12:32 Екб


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Убийцу вице-спикера парламента Прикамья отпустили из колонии без согласия родных погибшего
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