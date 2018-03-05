Пропавшую в Волгоградской области 11-летнюю школьницу нашли в квартире местного жителя

В Волгоградской области совместными усилиями сотрудников правоохранительных органов и волонтеров найдена живой и здоровой 11-летняя Анна В., пропавшая 1 марта. Об этом Накануне.RU сообщили в Следственном комитете России.

Напомним, в то утро девочка отправилась в школу города Камышин, однако до учебного учреждения, которое располагается в 150 метрах от ее дома, так и не дошла. Днем родители и друзья школьницы стали звонить ей на сотовый телефон, но к этому моменту он уже был отключен. Когда самостоятельные поиски результатов не принесли, родители ребенка обратились к правоохранителям.

Девочку искали несколько суток, было возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего". Как уточнили в следствии, в итоге ее нашли в квартире местного жителя.

"Следователи СКР выясняют все обстоятельства и допрашивают гражданина, в чьей квартире была обнаружена девочка", - добавили в ведомстве.