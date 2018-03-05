Братья Фуркады, Бьорндален, Свендсен, Домрачева. В Тюмени рассказали, кто приедет на Кубок мира по биатлону

На этап Кубка мира по биатлону в Тюмень приедут мировые звезды биатлона. О персональном составе участников рассказал исполнительный директор директора Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона Анатолий Тоболов, передает корреспондент Накануне.RU.

На Кубок мира приезжает только первый состав, сказал Тоболов.

"Кубок мира — только первый состав. Самые яркие звёзды. Здесь мы, наверняка, увидим братьев Фуркадов, возможно, Бьорндалена, Свендсена, Дарью Домрачеву – всех великих биатлонистов", - приводит его слова пресс-служба ТИУ.

По словам Тоболова, на чемпионате будут работать 140-160 судей. "Параметр сейчас уточняется. Естественно, Кубок мира – самое престижное, потолочное, как мы говорим, мероприятие. На Чемпионате Европы в 2016 году работало 120 судей. Все — первой, всероссийской и международной категории. Только эти категории судейского корпуса имеют право обслуживать данные соревнования", - сообщил он.

Также спортивный судья отметил, что звезды российского биатлона приедут на соревнования в Хапнты-Мансийск.

"Чемпионат России, всероссийские соревнования пройдут в конце сезона. На них, как мы знаем, состоится награждение спортсменов, которым было отказано в участии в Олимпийских играх. Евгений Гараничев, Ирина Старых, Александр Логинов, Антон Шипулин – наши биатлонисты из числа ТОП-10, ТОП-15. На этих соревнованиях в Ханты-Мансийске государство решило поощрить их, как после возвращения с Олимпийских игр", - рассказал Тоболов.

Этап Кубка мира пройдет в Тюмени 22-25 марта. Как сообщало Накануне.RU, Федерация биатлона США заявила о намерении бойкотировать российский этап Кубка мира сезона-2017/18 в Тюмени. О бойкоте заявили также биатлонисты Канады и Чехии.