Очередной митинг в Челябинске против строительства ГОКа оказался малолюдным

В Челябинске 4 марта прошел очередной митинг против строительства Томинского ГОКа, передает корреспондент Накануне.RU.

В этот раз протестную акцию посвятили не только вопросам экологии и ГОКа, но и женщинам, выступающим против реализации проекта. Однако, несмотря на достаточно теплую погоду, в мероприятии приняли участие значительно меньше людей, чем в февральском митинге.

Участники протестной акции уже традиционно приняли резолюцию, в которой в очередной раз заявили о своей "непримиримой позиции" по реализации проекта Томинского ГОК, а экологическую ситуацию в регионе назвали "катастрофический". Требовали остановить все работы на строительной площадке Томинского ГОК, выполнить необходимый комплекс мер по тушению эндогенных пожаров в Коркинском разрезе и исполнить рекомендации СПЧ.

Как отметили организаторы митинга резолюция будет направлена "будущему президенту Российской Федерации".

На митинге Стоп-ГОК в очередной раз говорили о политике и выборах. Но без особого энтузиазма.

Политолог Александр Мельников отметил отсутствие интереса у челябинцев к прошедшему митингу. "Об очередном стопгоковском мероприятии, собравшем по разным оценкам от нуля (если не считать организаторов и завсегдатаев) до тысячи (если считать всех мимо проходивших) человек. Это вполне объяснимо. Мы видим бесконечные митинги, не имеющие дополнительной смысловой нагрузки. Ничего нового сказать не могут, интерес к движению падает. Уже со стороны властей и даже некоторых промышленников есть действия в сторону разрешения экологической ситуации. А здесь многие начинают понимать, что их используют в своих интересах. Поэтому на митинги приходит меньше народу", - считает он.