В Екатеринбурге прокуратура через суд добивается лишения мандата депутата Гаранина

Прокуратура просит суд принять новое решение по иску о досрочном лишении полномочий депутата Михаила Гаранина из-за нарушений в декларации о доходах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Апелляционное представление на решение Ленинского райсуда по этому делу внесено в суд региона. Прокуратура полагает, что выводы суда в части Гаранина не соответствуют требованиям законодательства о противодействии коррупции.

Напомним, что в начале февраля суд частично удовлетворил иск прокуратуры и обязал думу Екатеринбурга досрочно лишить полномочий депутата Владимира Смирнова, а аналогичные требования в отношении Михаила Гаранина суд отклонил.

По данным прокуратуры, Гаранин не указал информацию о зарубежном банковском счете и доходе в размере 660 тыс. руб., полученном от думы, а Смирнов не указал в декларации три квартиры и парковочное место.

Также, учитывая, что суд допустил в отношении депутата Смирнова "расплывчатую формулировку о досрочном прекращении полномочий "на очередном заседании", прокуратура просит суд региона изменить решение и обязать думу лишить мандата Владимира Смирнова.

Отметим, что на заседании депутаты отсутствовали, как и на всех других слушаниях.