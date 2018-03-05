Аграрии на Алтае заявили об избыточных требованиях в региональных программах поддержки крестьян

Аграрии нуждаются в упрощении механизма получения поддержки начинающими сельхозпроизводителями. Об этом в комментарии Накануне.RU в кулуарах Всероссийского съезда делегатов деревень, сёл и малых городов общественного движения "Федеральный Сельсовет" заявила предприниматель из Республики Алтай, юрист Лилия Мамашева.

По ее словам, в региональной программе оказания мер поддержки фермерам малых форм часто прописаны избыточные требования. "В республике – 11 муниципальных образований, в которых 246 населенных пунктов, 245 из них являются сельскими поселениями. Производств у нас нет, есть только рабочие бюджетные места. Село держится за счет лиц, которые ведут личные подсобные хозяйства, и некоторых производителей, которые зарегистрированы в качестве средних субъектов предпринимательства", - рассказала предприниматель.

На ее взгляд, на уровне муниципалитетов в регионе необходимо ввести компенсацию на поголовье скота в случаях, когда год выдается неурожайный. "Людям приходится продавать продукцию по бросовой цене. Тут же появляются перекупщики, человек теряет прибыль, доходы. Одновременно с этим в региональной программе прописано, что для того, чтобы получить субсидию, сельхозпроизводитель должен иметь ветеринарное образование. На мой взгляд, это лишнее требование. А с компенсацией было бы легче сохранить поголовье скота в личных подсобных хозяйствах, что отразилось бы на росте наших производств", - прокомментировала Мамашева.

Она отметила, что алтайские фермеры совпадают в позициях с "Партией Дела" и регулярно от ее имени составляют обращения в региональное правительство и министерства о необходимости поддержки местных сельхозпроизводителей. Однако влиять на ситуацию в полной мере сложно, поскольку реготделение партии (членом которой она является) пока не представлено в муниципальных органах власти Алтая, указала Мамашева. "Мы надеемся, что в 2018 году в ходе выборов наши интересы будут представлены. Думаю, мы найдем поддержку у аудитории, поскольку наши предложения отвечают пожеланиям людей", - заявила она.