В челябинском общежитии, где обрушились перекрытия, эвакуируют жильцов

В общежитии №53 на улице Гагарина в Челябинске эвакуируют жильцов - после обрушения пола выявлены еще несколько трещин в перекрытиях, об этом Накануне.RU сообщили в ГУ МЧС России по Южному Уралу.

В данный момент на месте работают специалисты МЧС и администрации города, проводится осмотр помещений, поставлены специальные маячки.

Известно, что в жилом доме живет более 250 человек - сейчас их всех нужно куда то расселять, этими вопросами уже занимаются городские власти.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в доме в конце февраля между полом и стеной появилась огромная дыра, сам пол провалился и начал трескаться.