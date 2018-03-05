Сахалинские фермеры не вылезают из судов из-за "дальневосточного гектара"

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Ждать ли торговой войны Китая и США? Президент США Дональд Трамп решил ввести таможенные пошлины на импорт стали и алюминия. Это произошло во время визита в США члена Политбюро КПК и экономического советника председателя КНР Лю Хэ. Подробностей его визита до сих пор не приводится, но в то время, когда Лю Хэ только отправлялся из Пекина, речь уже шла о возможном начале торговой войны между Китаем и Соединёнными Штатами – первой и второй экономиками мира. Какие последствия ждут эти страны – читайте в материале Накануне.RU.
05.03.2018
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Андрей Фурсов: У меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть "В этом была заинтересована часть партаппарата, и здесь ее интересы совпали с интересами наших геополитических противников. Ведь неслучайно с конца 1940-х годов англо-американские спецслужбы создали совместную спецгруппу, которая называлась How To Make Stalin’s Passing – то есть "Как сделать так, чтоб Сталин ушел". А как конкретно произошло – была ли эта смерть насильственной, отравили его или просто не оказали помощь, или отравили и не оказали помощь - это очень сложный вопрос. Но у меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть".
05.03.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Дарья Митина: Цену всем этим перемириями я хорошо знаю С пятого марта на Донбассе неожиданно наступила тишина. Вступила в силу договоренность о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном перемирии, достигнутая на переговорах Контактной группы в Минске 2 марта. Характерно, что затишье наступило будто вопреки слухам о том, что под президентские выборы в России в регионе неизбежна эскалация. Активистка, бывший представитель МИД ДНР в России Дарья Митина напоминает, что за четыре года конфликта сторонам ни разу не удавалось соблюдать подобные договоренности, а решение о перемирии связывает с тем, что Россия в очередной раз решила продемонстрировать: не надо ждать от нее никакого подвоха.
05.03.2018
экспертное мнение ;
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Новости
05.03.2018 10:01 Мск (12:01 Екб)
экономика | Дальневосточный ФО
Сахалинские фермеры не вылезают из судов из-за "дальневосточного гектара"
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проект Дальневосточный гектар, Дальний восток (2016) | Фото: mstrok.ru

Фермеры Сахалинской области могут исчезнуть как класс без оперативного решения проблем на селе. Об этом в комментарии Накануне.RU в кулуарах Всероссийского съезда делегатов деревень, сёл и малых городов общественного движения "Федеральный Сельсовет", который состоялся в минувшую пятницу в Доме Союзов в Москве, заявил президент ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов (АККОР) Сахалинской области Иван Ковтун.
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По его словам, у фермеров во всех регионах России проблемы практически идентичны. "У нас назрел ряд серьезных вопросов, которые ставят под угрозу существование сахалинских фермеров как класса", - рассказал он. Причина – появление на Сахалине крупных агрохолдингов, в пользу которых "переходят" земли крестьян. Ковтун указал, что происходящий сегодня передел земли серьезно бьет по аграриям малых форм в регионе.

Кроме того, сахалинские фермеры испытывают сложности в связи с введением программы "Дальневосточный гектар", отметил Ковтун. "Из-за неразберихи с реализацией этой программы у нас гектары просто начертили на землях фермерских хозяйств, и фермеры сегодня вынуждены в суде доказывать, что это их земельные участки. Люди вместо того, чтобы заниматься производством, втянуты в какие-то бесконечные судебные тяжбы", - подчеркнул он.

Иван Ковтун, Партия дела, Сахалин(2018)|Фото: пресс-служба "Партии Дела"

Рассказал глава сахалинской Ассоциации и о других проблемах, с которыми сталкиваются местные аграрии. Среди прочего – существующие законодательные перекосы во вступившем в действие техническом регламенте по мясу. Сегодня в регионе нет ни одной перерабатывающей мощности, которая принимала бы на забой и переработку сельскохозяйственных животных, выращенных в крестьянских хозяйствах. "Если по предприятиям этот вопрос решен, то по малым формам эта проблема очень серьезная. Мы пришли к тому, что производство здесь ушло в теневую экономику", - прокомментировал аграрий.

Ковтун подчеркнул, что если накопившиеся проблемы не разрешить оперативно, то это может привести к глубокому кризису сельских территорий. В этой связи он позитивно оценил предложение аграриям объединиться, которое прозвучало на съезде от лидера "Партии Дела" Константина Бабкина.

"Крестьянам не важен окрас – красные, белые, трехколорные. У них одна задача – получать удовольствие от своей работы и при этом хоть как-то прокормить себя. Что на сегодняшний день не всегда удаётся", - резюмировал глава сахалинской АККОР.

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05.03.2018 10:01 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
12:01 Екб


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Сахалинские фермеры не вылезают из судов из-за "дальневосточного гектара"
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