Сахалинские фермеры не вылезают из судов из-за "дальневосточного гектара"

Фермеры Сахалинской области могут исчезнуть как класс без оперативного решения проблем на селе. Об этом в комментарии Накануне.RU в кулуарах Всероссийского съезда делегатов деревень, сёл и малых городов общественного движения "Федеральный Сельсовет", который состоялся в минувшую пятницу в Доме Союзов в Москве, заявил президент ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов (АККОР) Сахалинской области Иван Ковтун.

По его словам, у фермеров во всех регионах России проблемы практически идентичны. "У нас назрел ряд серьезных вопросов, которые ставят под угрозу существование сахалинских фермеров как класса", - рассказал он. Причина – появление на Сахалине крупных агрохолдингов, в пользу которых "переходят" земли крестьян. Ковтун указал, что происходящий сегодня передел земли серьезно бьет по аграриям малых форм в регионе.

Кроме того, сахалинские фермеры испытывают сложности в связи с введением программы "Дальневосточный гектар", отметил Ковтун. "Из-за неразберихи с реализацией этой программы у нас гектары просто начертили на землях фермерских хозяйств, и фермеры сегодня вынуждены в суде доказывать, что это их земельные участки. Люди вместо того, чтобы заниматься производством, втянуты в какие-то бесконечные судебные тяжбы", - подчеркнул он.

Рассказал глава сахалинской Ассоциации и о других проблемах, с которыми сталкиваются местные аграрии. Среди прочего – существующие законодательные перекосы во вступившем в действие техническом регламенте по мясу. Сегодня в регионе нет ни одной перерабатывающей мощности, которая принимала бы на забой и переработку сельскохозяйственных животных, выращенных в крестьянских хозяйствах. "Если по предприятиям этот вопрос решен, то по малым формам эта проблема очень серьезная. Мы пришли к тому, что производство здесь ушло в теневую экономику", - прокомментировал аграрий.

Ковтун подчеркнул, что если накопившиеся проблемы не разрешить оперативно, то это может привести к глубокому кризису сельских территорий. В этой связи он позитивно оценил предложение аграриям объединиться, которое прозвучало на съезде от лидера "Партии Дела" Константина Бабкина.

"Крестьянам не важен окрас – красные, белые, трехколорные. У них одна задача – получать удовольствие от своей работы и при этом хоть как-то прокормить себя. Что на сегодняшний день не всегда удаётся", - резюмировал глава сахалинской АККОР.