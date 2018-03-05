Гендиректор екатеринбургского предприятия заплатил 13 млн рублей долгов по зарплате после возбуждения уголовного дела

В Екатеринбурге после возбуждения уголовного дела о невыплате заработной платы был полностью возмещен ущерб, причиненный работникам.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России по Свердловской области, на одном из предприятий города в период с января по май 2017 года образовалась задолженность по зарплате перед более чем 90 работниками - свыше 13 миллионов рублей. В связи с этим в отношении 42-летнего генерального директора данного предприятия было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

Следователями СКР были приняты комплексные меры для восстановления нарушенного конституционного права на вознаграждение за труд. В результате руководитель предприятия-должника полностью погасил задолженность перед работниками, которая стала основанием для возбуждения уголовного дела. Сейчас расследование продолжается.

Напомним, недавно тагильский "борзой директор" заплатил своим работникам 6 миллионов рублей долгов по зарплате.