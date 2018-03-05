Руководителю ФТС внесено представление после проверки прокуратуры

Руководителю ФТС Владимиру Булавину внесено представление по результатам прокурорской проверки. Об этом сообщил замгенпрокурора России Александр Буксман, открывая заседание межведомственной рабочей группы Минвостокразвития и Генпрокуратуры по защите прав инвесторов в ДФО.

Буксман уточнил, что проверка была проведена после жалоб на необоснованное завышение таможенной стоимости ввозимых товаров. Она выявила нарушения со стороны работников таможни, передает РИА Новости.

Булавин был назначен главой ФТС в 2016 году, после скандала с обысками в доме бывшего руководителя ведомства Андрея Бельяминова.

При обыске у Бельянинова найдены крупные денежные средства: около 10 млн рублей, 400 тыс. долларов и 300 тыс. евро, а также коллекция дорогих ручек и старинных картин. Все это Бельянинов объявил своими накоплениями, которые он начал делать, еще работая в бизнесе. В этот же день Бельянинов, остающийся в статусе свидетеля по уголовному делу о контрабанде, написал заявление об увольнении. Через два дня отставка была принята председателем правительства Дмитрием Медведевым. Сотрудники ФСБ и других финансовых органов проверили происхождение этих денег и подтвердили законность их получения.