Слуцкая и Решетников запустили два спортивных проекта для больных сахарным дибетом

Губернатор Пермского края Максим Решетников и председатель президиума Добровольного физкультурного союза, чемпионка России, Европы и Олимпийских игр Ирина Слуцкая договорились о популяризации физкультуры и развития массового спорта, сообщили Накануне.RU а пресс-службе правительства региона.

"В стране есть несколько организаций, которые профессионально занимаются продвижением спорта. У них есть готовые проекты, наработанные технологии. Нам нужно все эти технологии адаптировать и применить на территории края. Слуцкая привезла несколько проектов, они связаны с занятиями спортом для больных сахарным диабетом и для взрослых, и для детей. Оба проекта мы планируем запустить на территории Пермского края", - сказал в рамках состоявшейся 3 марта встречи Решетников.

Один из них – помощь детям с сахарным диабетом в занятиях спортом, второй — школа скандинавской ходьбы для больных сахарным диабетом. Слуцкая рассказала, что в Московской области работает 10 таких школ, еще несколько будет открыто в регионах страны.

"По итогам работы этих школ мы видим, что у людей с диабетом снижается уровень сахара в крови и вес, улучшается общее состояние. Проект, направленный на занятия спортом детей с диабетом, важен тем, что помогает сохранить нормальный образ жизни. Мы понимаем, что у каждого региона есть свои особенности, поэтому мы проведем в Пермском крае мониторинг, чтобы понять, какие виды спорта оптимальны именно здесь", – сказала олимпийская чемпионка.