Уголовное дело директора департамента рекламы МУГИСО направлено в суд

Уголовное дело директора департамента рекламы министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области направлено в суд.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Генпрокуратуры РФ в УрФО, ему инкриминируются три эпизода преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "получение взятки" и "покушение на получение взятки".

"По версии следствия, чиновник получил от предпринимателей незаконное вознаграждение в сумме более 900 тыс. руб. за выдачу разрешений на установку рекламных конструкций и иные действия, входящие в его служебные полномочия. При попытке получения очередной взятки в сумме 190 тыс. руб. он был задержан с поличным", - напомнили в ведомстве.

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарев. Оно направлено для рассмотрения в Кировский районный суд Екатеринбурга.

Напомним, директора департамента рекламы МУГИСО Игоря Разунина задержали в конце декабря 2016 года. Сейчас он находится под домашним арестом.