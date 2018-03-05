Ямальцы, пришедшие на выборы, могут получить гироскутеры и IPhone X

в этот день
05.03.18
14:08
В Екб.16:08
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин проведет в Перми совещание по "оборонке"
СМИ: В Кемеровской области назначен преемник Тулеева
Житель Екатеринбурга подал на священника в суд за сравнение Ленина с Гитлером
Главное
ФАС возбудила дела против МТС и Мегафона

Тема дня
Ждать ли торговой войны Китая и США? Президент США Дональд Трамп решил ввести таможенные пошлины на импорт стали и алюминия. Это произошло во время визита в США члена Политбюро КПК и экономического советника председателя КНР Лю Хэ. Подробностей его визита до сих пор не приводится, но в то время, когда Лю Хэ только отправлялся из Пекина, речь уже шла о возможном начале торговой войны между Китаем и Соединёнными Штатами – первой и второй экономиками мира. Какие последствия ждут эти страны – читайте в материале Накануне.RU.
05.03.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Андрей Фурсов: У меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть "В этом была заинтересована часть партаппарата, и здесь ее интересы совпали с интересами наших геополитических противников. Ведь неслучайно с конца 1940-х годов англо-американские спецслужбы создали совместную спецгруппу, которая называлась How To Make Stalin’s Passing – то есть "Как сделать так, чтоб Сталин ушел". А как конкретно произошло – была ли эта смерть насильственной, отравили его или просто не оказали помощь, или отравили и не оказали помощь - это очень сложный вопрос. Но у меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть".
05.03.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Дарья Митина: Цену всем этим перемириями я хорошо знаю С пятого марта на Донбассе неожиданно наступила тишина. Вступила в силу договоренность о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном перемирии, достигнутая на переговорах Контактной группы в Минске 2 марта. Характерно, что затишье наступило будто вопреки слухам о том, что под президентские выборы в России в регионе неизбежна эскалация. Активистка, бывший представитель МИД ДНР в России Дарья Митина напоминает, что за четыре года конфликта сторонам ни разу не удавалось соблюдать подобные договоренности, а решение о перемирии связывает с тем, что Россия в очередной раз решила продемонстрировать: не надо ждать от нее никакого подвоха.
05.03.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Туриста, пропавшего на перевале Дятлова, нашел охотник
"Мы так не договаривались". Путин объявил о вводе налога на имущество физлиц
В России стартовали продажи белорусско-китайского автомобиля
Эксперты: Вкладчики убегают из банков из-за политики ЦБ и нищеты
"Так послушайте сейчас!" Путин показал, как Россия может нанести удар по США
Волкер: ДНР и ЛНР должны быть ликвидированы
Упс! Видео о российском оружии, показанное во время послания Путина, оказалось пятилетней давности
Казахстанский юморист Нурлан Сабуров пожелал "сдохнуть" поклоннице из Сургута
Голосование
Выступление России на ОИ-2018 - поражение или победа?

Поражение, выступили очень слабо

С учетом давления - победа

Это поражение чиновников, но победа спортсменов

Я не следил за Олимпиадой/мне неинтересно


Результаты 783

Ямальцы, пришедшие на выборы, могут получить гироскутеры и IPhone X
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

селфи, друзья (2015) | Фото: tjournal.ru

iPhone X, iPad Pro, часы Apple Watch, игровую приставку SonyPS4, камеру GoPro, велосипед или гироскутер могут получить ямальцы за селфи на избирательном участке 18 марта, сообщили Накануне.RU в управлении молодежной политики и туризма администрации Пуровского района.

Принять участие в конкурсе может любой житель округа, достигший 18 лет. Для этого ему необходимо подписаться на страницу "Я молод" социальной сети "ВКонтакте" и сделать репост с записью анонса конкурса. 18 марта участнику необходимо прийти на избирательный участок и сфотографироваться на фоне баннера с символикой конкурса. С 18 по 20 марта участник должен выложить фотографию у себя на странице во "ВКонтакте" или в Инстаграм с хэштегами #лицаямала и наименованием своего города или района. После чего снимки автоматически попадут на сайт фотоконкурса. До 22 марта будет проходить голосование и 25-26 марта на сайте ямолод.рф будут опубликованы списки победителей.

Различные конкурсы, мероприятия, концерты в день выборов - не редкость - для привлечения на выборы избирателей регионы зачастую стремятся превратить выборы в праздник. Однако по словам директора Центра развития гражданских инициатив Ямало-Ненецкого АО Кирилла Истомина, в данном случае, повышение явки не является главной целью организаторов.

"Я думаю, что это один из вариантов продвижения молодежного проекта, проектов, которые связаны с народами Арктики. Я считаю, что это не для выборов, а скорее выборы как повод. Нарастить молодежную активность, ведь на такие конкурсы в первую очередь реагирует молодежная аудитория. Гражданская активность на Ямале выше, чем в среднем по России. По ВЦИОМ по февралю у нас декларируемая явка составляет 85% или 87%. Это достаточно хороший результат, пусть она условно выше, чем реальная. По идее, Ямал в среднем должен на хороший результат выйти. Все фотозоны будут находиться немного в других местах, не на проходе или на самом избирательном участке. Вся эта праздничная атмосфера в день голосования стимулирует развитие различной активности. В том числе, молодежной", - считает эксперт.

Организатором фотоконкурса "Лица Ямала" является некоммерческая организация "Фонд развития молодежной политики и туризма". На официальном сайте органов государственной власти запуск конкурса в день выборов они также объясняют желанием привлечь внимание молодежи к своему проекту.

"В дальнейшем сайт ямолод.рф мы планируем развивать как новостной портал о жизни молодежи округа и надеемся, что фотоконкурс "Лица Ямала" поможет привлечь внимание к нему. А в целом, возможность получить ценные призы – это приятный бонус для тех, кто планировал идти на выборы. Всего лишь нужно выложить фотографию у себя на странице. А для тех, кто не знает, что в стране 18 марта выборы президента России – это еще один способ узнать о них", – цитирует управление молодежной политики главу Фонда Павла Титова. Получить оперативный комментарий от самого Титова не удалось - ему направлен запрос.

В окружной избирательной комиссии заявили, что конкурс проводится сторонней организацией, не связан с выборами и потому избирком не имеет к нему никакого отношения. Также в избирательной комиссии корреспондента Накануне.RU заверили, что проведение конкурса не нарушает закон о выборах, поскольку основной этап будет проходить не на самом участке для голосования.

"Избирательный участок – это здание. Здание находится в муниципальной, региональной или федеральной собственности. Есть руководство этого здания. Органы МСУ выделяют избиркому помещение для голосования. В помещении для голосования никаких конкурсов проводиться не будет. Иные помещения могут использоваться по усмотрению руководства здания как угодно. Но будут предприняты меры, чтобы никакие конкурсы не помешали избирателям реализовать свое избирательное право. В помещении для голосования никаких иных действий, кроме реализации активного избирательного права, однозначно проводиться не будет", - сообщил заместитель председателя избирательной комиссии Ямала Игорь Горелик.

Другие новости по темам: выборы президента, конкурс, лица Ямала
05.03.2018 10:08 Мск | Салехард | Ксения Теплякова
12:08 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Ямальцы, пришедшие на выборы, могут получить гироскутеры и IPhone X
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+