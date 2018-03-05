Ямальцы, пришедшие на выборы, могут получить гироскутеры и IPhone X

iPhone X, iPad Pro, часы Apple Watch, игровую приставку SonyPS4, камеру GoPro, велосипед или гироскутер могут получить ямальцы за селфи на избирательном участке 18 марта, сообщили Накануне.RU в управлении молодежной политики и туризма администрации Пуровского района.

Принять участие в конкурсе может любой житель округа, достигший 18 лет. Для этого ему необходимо подписаться на страницу "Я молод" социальной сети "ВКонтакте" и сделать репост с записью анонса конкурса. 18 марта участнику необходимо прийти на избирательный участок и сфотографироваться на фоне баннера с символикой конкурса. С 18 по 20 марта участник должен выложить фотографию у себя на странице во "ВКонтакте" или в Инстаграм с хэштегами #лицаямала и наименованием своего города или района. После чего снимки автоматически попадут на сайт фотоконкурса. До 22 марта будет проходить голосование и 25-26 марта на сайте ямолод.рф будут опубликованы списки победителей.

Различные конкурсы, мероприятия, концерты в день выборов - не редкость - для привлечения на выборы избирателей регионы зачастую стремятся превратить выборы в праздник. Однако по словам директора Центра развития гражданских инициатив Ямало-Ненецкого АО Кирилла Истомина, в данном случае, повышение явки не является главной целью организаторов.

"Я думаю, что это один из вариантов продвижения молодежного проекта, проектов, которые связаны с народами Арктики. Я считаю, что это не для выборов, а скорее выборы как повод. Нарастить молодежную активность, ведь на такие конкурсы в первую очередь реагирует молодежная аудитория. Гражданская активность на Ямале выше, чем в среднем по России. По ВЦИОМ по февралю у нас декларируемая явка составляет 85% или 87%. Это достаточно хороший результат, пусть она условно выше, чем реальная. По идее, Ямал в среднем должен на хороший результат выйти. Все фотозоны будут находиться немного в других местах, не на проходе или на самом избирательном участке. Вся эта праздничная атмосфера в день голосования стимулирует развитие различной активности. В том числе, молодежной", - считает эксперт.

Организатором фотоконкурса "Лица Ямала" является некоммерческая организация "Фонд развития молодежной политики и туризма". На официальном сайте органов государственной власти запуск конкурса в день выборов они также объясняют желанием привлечь внимание молодежи к своему проекту.

"В дальнейшем сайт ямолод.рф мы планируем развивать как новостной портал о жизни молодежи округа и надеемся, что фотоконкурс "Лица Ямала" поможет привлечь внимание к нему. А в целом, возможность получить ценные призы – это приятный бонус для тех, кто планировал идти на выборы. Всего лишь нужно выложить фотографию у себя на странице. А для тех, кто не знает, что в стране 18 марта выборы президента России – это еще один способ узнать о них", – цитирует управление молодежной политики главу Фонда Павла Титова. Получить оперативный комментарий от самого Титова не удалось - ему направлен запрос.

В окружной избирательной комиссии заявили, что конкурс проводится сторонней организацией, не связан с выборами и потому избирком не имеет к нему никакого отношения. Также в избирательной комиссии корреспондента Накануне.RU заверили, что проведение конкурса не нарушает закон о выборах, поскольку основной этап будет проходить не на самом участке для голосования.

"Избирательный участок – это здание. Здание находится в муниципальной, региональной или федеральной собственности. Есть руководство этого здания. Органы МСУ выделяют избиркому помещение для голосования. В помещении для голосования никаких конкурсов проводиться не будет. Иные помещения могут использоваться по усмотрению руководства здания как угодно. Но будут предприняты меры, чтобы никакие конкурсы не помешали избирателям реализовать свое избирательное право. В помещении для голосования никаких иных действий, кроме реализации активного избирательного права, однозначно проводиться не будет", - сообщил заместитель председателя избирательной комиссии Ямала Игорь Горелик.