Восемь территорий Прикамья поборются за федеральный грант от 20 до 100 миллионов рублей

Восемь территорий Пермского края примут участие в конкурсе Министерства строительства РФ. Победители получат от 20 до 100 млн руб., на реализацию своих проектов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Прикамья.

Минстрой РФ в этом году выделяет 5 млрд руб. на поддержку развития малых городов и исторических поселений. Для распределения средств организован конкурс по двум категориям – "малые города" и "исторические поселения". Из числа участников будет отобрано порядка 80 победителей по всей стране.

Готовность участвовать в конкурсе выразили Лысьвенский, Осинский, Кудымкарский городские округа, Кизеловское, Чусовское, Усольское, Добрянское и Нытвенское городские поселения. Заявки в Минстрой РФ будут поданы до 1 апреля.