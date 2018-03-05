В Кургане на неделе ожидается очень сильный снегопад

В Курганской области к середине этой недели ожидается выпадение большого количества осадков, об этом Накануне.RU сообщил курганский синоптик-любитель Илья Винштейн.

Сильный снегопад ожидается в регионе 6 марта, также есть вероятность дождя - если температура окажется выше 0, то на дорогах будет сильный гололед.

Также по прогнозам курганского гидрометцентра в Зауралье местами 7 и 8 марта ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.

Как сообщило Накануне.RU, похожая ситуация прогнозируется и в Челябинске - там в выходные может выпасть более 20 миллиметров осадков. В Екатеринбурге же в начале недели снова ожидаются снегопады и метель, а в праздники - потеплеет.