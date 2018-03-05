В Нижнем Тагиле открылся VI Всероссийский форум рабочей молодежи

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Ждать ли торговой войны Китая и США? Президент США Дональд Трамп решил ввести таможенные пошлины на импорт стали и алюминия. Это произошло во время визита в США члена Политбюро КПК и экономического советника председателя КНР Лю Хэ. Подробностей его визита до сих пор не приводится, но в то время, когда Лю Хэ только отправлялся из Пекина, речь уже шла о возможном начале торговой войны между Китаем и Соединёнными Штатами – первой и второй экономиками мира. Какие последствия ждут эти страны – читайте в материале Накануне.RU.
05.03.2018
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Андрей Фурсов: У меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть "В этом была заинтересована часть партаппарата, и здесь ее интересы совпали с интересами наших геополитических противников. Ведь неслучайно с конца 1940-х годов англо-американские спецслужбы создали совместную спецгруппу, которая называлась How To Make Stalin’s Passing – то есть "Как сделать так, чтоб Сталин ушел". А как конкретно произошло – была ли эта смерть насильственной, отравили его или просто не оказали помощь, или отравили и не оказали помощь - это очень сложный вопрос. Но у меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть".
05.03.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Дарья Митина: Цену всем этим перемириями я хорошо знаю С пятого марта на Донбассе неожиданно наступила тишина. Вступила в силу договоренность о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном перемирии, достигнутая на переговорах Контактной группы в Минске 2 марта. Характерно, что затишье наступило будто вопреки слухам о том, что под президентские выборы в России в регионе неизбежна эскалация. Активистка, бывший представитель МИД ДНР в России Дарья Митина напоминает, что за четыре года конфликта сторонам ни разу не удавалось соблюдать подобные договоренности, а решение о перемирии связывает с тем, что Россия в очередной раз решила продемонстрировать: не надо ждать от нее никакого подвоха.
05.03.2018
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В Нижнем Тагиле открылся VI Всероссийский форум рабочей молодежи
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Нижний Тагил, VI Всероссийский форум рабочей молодежи (2018) | Фото: мэрия Нижнего Тагила

Накануне в Нижнем Тагиле на площадке научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" открылся VI Всероссийский форум рабочей молодежи, на который собрались представители промышленных, транспортных, аграрных предприятий, лидеров молодежных профессиональных сообществ и советов молодых специалистов из 38 регионов страны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе муниципалитета.

В торжественном мероприятии приняли участие руководитель федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских и глава Нижнего Тагила Сергей Носов. Почетные гости приветствовали участников форума, отметив актуальность развития молодежного рабочего движения.

Нижний Тагил, VI Всероссийский форум рабочей молодежи, Александр Бугаев, Алексей Орлов, Игорь Холманских, Сергей Носов(2018)|Фото: мэрия Нижнего Тагила

Нижний Тагил, VI Всероссийский форум рабочей молодежи(2018)|Фото: мэрия Нижнего Тагила

Холманских отметил, что молодые мотивированные на успех кадры – основополагающий элемент и движущая сила любого предприятия и государства в целом. "Я рад, что Нижний Тагил принимает самое активное участие в жизни страны и проходящий здесь форум яркое тому подтверждение", - сказал полпред. Он пожелал участникам продуктивной работы, перспективных решений и уверенно двигаться по жизни.

Нижний Тагил, VI Всероссийский форум рабочей молодежи, Игорь Холманских(2018)|Фото: мэрия Нижнего Тагила

В рамках панельной дискуссии "Диалог на равных" форумчане обсудили с гостями целый ряд актуальных тем, волнующих молодежное сообщество. В рамках беседы были затронуты вопросы, касающиеся грантовой поддержки работающей молодежи, а также продвижения социальных и проектных инициатив в обществе. Много вопросов было адресовано Сергею Носову. Так молодежные лидеры интересовались о реализации в нашем городе программы по формированию комфортной городской среды, узнали мнение мэра о необходимости ранней профориентации и подготовке федерального закона о наставничестве. "Наставник – это не профессия, а призвание. Институт наставничества играет огромную роль в обществе, он всегда существовал в том или ином виде на предприятиях, с его помощью молодые специалисты перенимали навыки практической работы. Я считаю наставничество - важной формой адаптации и профессионального роста молодых специалистов", - отметил глава города.

Нижний Тагил, VI Всероссийский форум рабочей молодежи, Сергей Носов(2018)|Фото: мэрия Нижнего Тагила

После окончания полуторачасовой беседы будущие инженеры, рабочие и руководители приступили к интерактивной программе. Участники мероприятия обсудят методы совершенствования самоорганизации в трудовых коллективах, презентуют лучшие практики в области корпоративных программ для привлечения и закрепления кадров, примут участие в тренингах, обсуждениях и мини-форумах, направленных на самоопределение в профессии и повышение престижа рабочих профессий. Специально для форума один из цехов УВЗ временно переоборудовали, превратив его в современную образовательно-исследовательскую площадку.

Нижний Тагил, VI Всероссийский форум рабочей молодежи(2018)|Фото: мэрия Нижнего Тагила

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05.03.2018 09:10 Мск | Нижний Тагил | Давыдов Денис
11:10 Екб


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В Нижнем Тагиле открылся VI Всероссийский форум рабочей молодежи
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