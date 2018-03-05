В Нижнем Тагиле открылся VI Всероссийский форум рабочей молодежи

Накануне в Нижнем Тагиле на площадке научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" открылся VI Всероссийский форум рабочей молодежи, на который собрались представители промышленных, транспортных, аграрных предприятий, лидеров молодежных профессиональных сообществ и советов молодых специалистов из 38 регионов страны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе муниципалитета.

В торжественном мероприятии приняли участие руководитель федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских и глава Нижнего Тагила Сергей Носов. Почетные гости приветствовали участников форума, отметив актуальность развития молодежного рабочего движения.

Холманских отметил, что молодые мотивированные на успех кадры – основополагающий элемент и движущая сила любого предприятия и государства в целом. "Я рад, что Нижний Тагил принимает самое активное участие в жизни страны и проходящий здесь форум яркое тому подтверждение", - сказал полпред. Он пожелал участникам продуктивной работы, перспективных решений и уверенно двигаться по жизни.

В рамках панельной дискуссии "Диалог на равных" форумчане обсудили с гостями целый ряд актуальных тем, волнующих молодежное сообщество. В рамках беседы были затронуты вопросы, касающиеся грантовой поддержки работающей молодежи, а также продвижения социальных и проектных инициатив в обществе. Много вопросов было адресовано Сергею Носову. Так молодежные лидеры интересовались о реализации в нашем городе программы по формированию комфортной городской среды, узнали мнение мэра о необходимости ранней профориентации и подготовке федерального закона о наставничестве. "Наставник – это не профессия, а призвание. Институт наставничества играет огромную роль в обществе, он всегда существовал в том или ином виде на предприятиях, с его помощью молодые специалисты перенимали навыки практической работы. Я считаю наставничество - важной формой адаптации и профессионального роста молодых специалистов", - отметил глава города.

После окончания полуторачасовой беседы будущие инженеры, рабочие и руководители приступили к интерактивной программе. Участники мероприятия обсудят методы совершенствования самоорганизации в трудовых коллективах, презентуют лучшие практики в области корпоративных программ для привлечения и закрепления кадров, примут участие в тренингах, обсуждениях и мини-форумах, направленных на самоопределение в профессии и повышение престижа рабочих профессий. Специально для форума один из цехов УВЗ временно переоборудовали, превратив его в современную образовательно-исследовательскую площадку.