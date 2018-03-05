"Утилизации ни в коем случае не будет": в городах-участниках ЧМ-2018 построят приюты для бездомных животных

Организационный комитет "Россия-2018" и Минспорт планируют обязать регионы, где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу, построить приюты-передержки для бездомных животных, пишет газета "Известия".

По данным издания, мониторингом и проверкой построенных объектов будет заниматься комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды. В качестве примеров будут рекомендованы типовые проекты, которые уже работают в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

"Правительство рекомендовало губернаторам построить временные приюты-передержки и регулировать численность бездомных животных гуманными методами. Ряд регионов уже к этому прислушались", - сообщил глава думского комитета Владимир Бурматов.

Он добавил, что, по его информации, сейчас Минспорт и оргкомитет ЧМ передают в регионы типовые проекты приютов, которые должны быть оперативно построены к началу чемпионата.

По окончании мундиаля приюты могут войти в программу наследия ЧМ-2018, поскольку являются объектами инфраструктуры.

В Минспорта изданию сообщили, что помимо Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга приюты уже построены в Калининграде и Саранске. В остальных семи городах подобные пункты передержки появятся в ближайшее время.

Как заявил "Известиям" председатель оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, организаторы ЧМ-2018 в России и Международная федерация футбола (FIFA) выступают против жестокого обращения с животными.

"Мы занимаем четкую и понятную позицию. Мы призываем регионы использовать только гуманные меры для контроля популяции бездомных животных и создавать пункты передержки и приюты, - сказал Сорокин. - Работа в этом направлении уже началась. Никакой утилизации ни в коем случае не будет. Наша общая линия - гуманное обращение с животными".

Как сообщает "Коммерсант", ранее зоозащитники сообщили о планомерном "уничтожении и утилизации" бездомных животных в городах, где пройдут матчи. На эти цели, по их словам, местными властями объявлены тендеры на десятки миллионов рублей. В некоторых городах зоозащитникам удалось договориться с властями, в других активисты фиксируют сокращение численности бездомных собак.