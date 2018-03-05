"Вести Недели" сравнили американское ПРО с Линией Мажино

Ведущий итоговой программы "Вести недели" Дмитрий Киселев неожиданно сравнил систему ПРО США с линией укреплений Мажино, с помощью которой перед началом Второй Мировой Франция планировала защититься от танковых клиньев Вермахта. Как передает корреспондент Накануне.RU, неожиданная аналогия прозвучала в сюжете про Послание президента Владимира Путина, в котором он рассказал о радикальной модернизации ядерной триады России.

"Нечто подобное уже пытались строить французы. В чем идея ПРО? В том, чтобы создать непреодолимое препятствие. Ровно то же задумал французский министр Андрэ Мажино, желая глухо отгородиться от Германии", - заявил Киселев.

Он рассказал как французы возвели, "как им казалось, непреодолимую и изощренную систему укреплений". Киселев также напомнил, что возведение линии Мажино "почти 10 лет сжирало более половины военного бюджета Франции, истощая экономику всей страны".

"Не помогло. Гитлер напал на Францию. Линию Мажино он быстро обогнул через Бельгию", - прокомментировал Киселев.

Затем ведущий прямо сравнил американскую систему ПРО с французской линией Мажино и посоветовал президенту США Дональду Трампу воспользоваться этой аналогией.

"Дональду Трампу обязательно стоит посетить линию Мажино. Хотя бы для того, чтобы у него появились ассоциации с возводимой ныне американцами системы глобальной противоракетной обороны – ПРО. Ведь то, на что тратится огромный ресурс легко обходится уже существующими стратегическими системами России. Бессмысленная затея"

Завершая тему, ведущий Дмитрий Киселев предложил уже руководству Минобороны России проводить "ракетные соревнования" вместе с традиционным танковым биатлоном.

"А что мешает? Ну типа как на Олимпиаде стрельба по тарелкам – стендовая стрельба. Только гиперзвуковыми ракетами и по гиперзвуковым ракетам. Для всех наглядно и отчетно", - говорил Киселев.