В Кургане полиция проверяет информацию о найденной на берегу Тобола "могиле"

В Кургане на берегу Тобола обнаружен холм, похожий на могилу.
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Как рассказывает очевидец в социальных сетях, на прогулке с собакой животное подбежало к холму размером 2 на 1 метр и стало его копать, однако промерзшая земля оказалась неприступной.
В УМВД России по Курганской области Накануне.RU сообщили, что информация проверяется, однако пока никаких точных данных нет.
Жители Кургана в социальных сетях предположили, что под холмом может быть закопан труп собаки.