В Кургане полиция проверяет информацию о найденной на берегу Тобола "могиле"

В Кургане на берегу Тобола обнаружен холм, похожий на могилу.

Как рассказывает очевидец в социальных сетях, на прогулке с собакой животное подбежало к холму размером 2 на 1 метр и стало его копать, однако промерзшая земля оказалась неприступной.

В УМВД России по Курганской области Накануне.RU сообщили, что информация проверяется, однако пока никаких точных данных нет.

Жители Кургана в социальных сетях предположили, что под холмом может быть закопан труп собаки.