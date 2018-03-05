В Екатеринбурге назначена дата прощания с Евгением Липовичем

6 марта в Екатеринбурге состоится церемония прощания с бывшим заместителем главы города Евгением Липовичем, об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Виктория Мкртчян.

"С людьми такой величины уходит эпоха, уходят силы..." – написала она.

Всех, кто хочет проводить бывшего вице-мэра Екатеринбурга, ждут в 11.00 в Театре драмы.

Глава администрации города Екатеринбурга Александр Якоб и его команда выразили соболезнования родным и близким Евгения Липовича.

Евгений Липович скончался на 61 году жизни. С 2007 г. он курировал вопросы благоустройства, транспорта и экологии в администрации города Екатеринбурга.